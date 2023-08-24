محصلش فى الوطن العربي ولا هيحصل.. مسلم يتحدث عن حفل ليلة الدموع

بدأ المطرب مسلم فقرته الغنائية فى حفل ليلة الدموع المقامة حاليا على مسرح بنش مارك بأغنية اتنسيت والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وبعد انتهاء مسلم من غنائيها وجه حديثه للجمهور السعودي مقدما الشكر له قائلا جاهزين لحفلة النكد اللى بيحصل ده عمره محصل فى الوطن العربي ولا هيحصل.



وواصل مسلم غنائه وقدم أغنية قلب فى الدفاتر والتى لاقت استحسان الجمهور وتفاعل معه بالتصفيق الحاد.





وكان الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء غد الخميس بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.



كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة».

وأحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفل غنائي ساهر له مساء يوم الأربعاء 16 أغسطس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاسيت 90»، وذلك ضمن حفلات صيف جدة 2023.

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته بالحفل أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، كما قدم أيضا أغنية تتر مسلسل زيزينيا، وفيها استبدل مقطع: «عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية»، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: «ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير»