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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيب قلبي .. شيرين عبد الوهاب توجه الشكر لشخص وقف بجانبها كثيرا

شيرين
شيرين

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم الشكر للشخص الذي وقف بجانبها ودعمها كثيرا، وذلك أثناء فقرتها ضمن حفل ليلة الدموع. 

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ". 

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وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة. 

 وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء اليوم  بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين. 

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.

 

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

شيرين عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية رئيس الهيئة العامة للترفيه حفل ليلة الدموع المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ

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