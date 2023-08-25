نجم الزمالك يحسم موقف فتوح من الرحيل والانضمام للأهلي

زف الإعلامي أسامة حسن نجم الزمالك السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشان أحمد فتوح نجم الفريق .

وأكد أسامة حسن في فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أحمد فتوح يقترب من تجديد عقده مع الزمالك مشددا أنه لا صحة علي الاطلاق من انضمامه للأهلي أو رحيله عن الزمالك .

وأضاف أسامة حسن أن اللاعب طلب وقت للتفكير في تفاصيل تجديد عقده مع الزمالك و فور انتهائها سيقوم بتوقيع عقد التجديد مشددا أن فتوح ابن من ابناء الزمالك ولا نية لديه للرحيل.

وأضاف أسامة حسن أن هناك دعم مادي كبير سيصل للزمالك خلال الفترة المقبلة من خلال رجال أعمال محبين للزمالك وهو ما يساعد اللجنة المؤقتة علي تجديد عقود اللاعبين وحل الأزمات المادية.