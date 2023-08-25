بفستان أورانج.. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة مي سليم أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الأشهر إنستجرام.



وتألقت مي سليم بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان بالون البرتقالى، ومن الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلا فوق كتفيها بأسلوب انسيابي ووضعت لمسات من المكياج الناعم ذات الألوان الجذابة.

وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.



أحداث مسلسل تلت التلاتة

تدور أحداث المسلسل حول 3 توائم، تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم و تكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًاحول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.