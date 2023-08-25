والدة منة عرفة تتعرض لوعكة صحية.. تفاصيل

أعلنت الفنانة منة عرفة عن تعرض والدتها إلي وعكة صحية أدت إلي دخولها العناية المركزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب منة عرفة:"فضلاً وليس أمراً أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة".

ويذكر أنه قد أكد محمود المهدي، أنه اتفق مع الفنانة منة عرفة قبل زواجهما على الشروط التي يقبل بها لكي تستمر في مجال الفن وهي نفس الشروط التي وضعتها لنفسها.





وقال : "من قبل اتفاقي مع منة على شروط التمثيل هي أصلا عندها الشروط دي واللي حصل أن الناس خدتها بذنب تصريحاتي".

وأقر محمود المهدي، خلال حواره ببرنامج "ضرب نار"، مع الإعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، بأن منه عرفة حصل لها ضرر كبير بسبب تصريحاته، مضيفا: "تصريحاتي كلها أني ضد اللمس ومشاهد الاغراء وأنا عايز الناس تبص لها بصورة محترمة، وأنا راضي عن نفسي وأنا بحمي مراتي من حاجات وحشة ومنه عرفه لسه صغيرة".