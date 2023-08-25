والده ومونديال 2030 كلمة السر.. صراع مغربي إسباني على ضم جوهرة برشلونة

تفجر صراع جديد بين اتحادي الكرة المغربي ونظيره الإسباني للظفر بخدمات جوهرة برشلونة لامين يمال ذي الأصول المغربية من أجل تمثيل أحد المنتخبين في المحافل الدولية.

الاتحاد الإسباني دخل فى مفاوضات مع المغربي لامين يمال جوهرة برشلونة من أجل تمثيل منتخب إسبانيا في قادم الأيام.

فيما يسعي بقوة اتحاد الكرة فى المغرب الي استقطاب لامين يمال جوهرة برشلونة بعد تألقه اللافت رغم صغر سنه لدي مشاركته ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

اسبانيا تفاوض جوهرة برشلونة

عقد مؤخرا ممثلين عن الاتحاد الإسباني اجتماعا مع اللاعب صاحب الأصول المغربية لامين يامال جوهرة برشلونة رفقة عائلته.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان واضحا وعبر عن استعداده لضم لامين يمال جوهرة برشلونة لصفوف لاروخا .

لامين يمال جوهرة برشلونة طلب مهلة للتشاور مع والده لحسم الانضمام الي منتخب اسبانيا من عدمه.

تحرك المغرب لضم جوهرة برشلونة

مفاوضات اسبانيا أجبرت فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم على التحرك والتواصل مع اللاعب الشاب لامين يمال جوهرة برشلونة عبر مندوبين مغاربة في إسبانيا وحثه على تمثيل الأسود.

كما طرح فوزي لقجع على يمين لامال جوهرة برشلونة ضمانات هائلة بشأن موقع أساسي في التشكيلة والتألق مثلما حدث مع منير الحدادي والزلزولي الذي شارك في مونديال قطر وقاد لاحقا منتخب المغرب لأقل من 23 عاما لأولمبياد باريس.

والد جوهرة برشلونة يحسم الأزمة

والد لامين يامال جوهرة برشلونة وهو مغربي منحدرة أصوله من مدينة العرائش أقصى شمال المملكة كان قد صرح أنه يريد رؤية نجله يحمل قميص منتخب المغرب أسود الأطلس.

فيما سبق للاعب أن ظهر في مقطع فيديو مصور يحتفل بفوز المنتخب المغربي على إسبانيا بالوصول الي دور ال16 من كأس العالم الأخيرة قطر 2022





مونديال 2030 كلمة السر

يسعى الاتحاد المغربي لتقديم ملف مشترك لاحتضان المونديال رفقة إسبانيا في 2030 .

الأمر الذى من المتوقع خلاله ألا ينوي الاتحاد المغربي الدخول في صراعات حول ضم جوهرة برشلونة لامين يمال الي صفوف منتخب المغرب حفاظا على انسجام المواقف بين الاتحادين وللعلاقات المتميزة بين فوزي لقجع وروبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني.



