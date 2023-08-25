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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة استثنائية.. ميادة الحناوي تحيي حفلا غنائيا في بيروت

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

تستعد الفنانة ميادة الحناوي لإحياء حفل غنائى يوم 2 من شهر سبتمبر القادم ببيروت، بحضور الآلاف من جمهورها الذي ينتظر هذا الحفل منذ فترة طويلة.

وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج لهذا الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بنشر البوستر الدعائى للحفل، مؤكدين أنها سوف تكون ليلة استثنائية.

 

ميادة الحناوي تنفى خضوعها لعملية تجميل 

 

وعلقت الفنانة ميادة الحناوي لأول مرة على انتشار صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شكلها قبل وبعد إجراء عملية تجميل علىيد واحد من أشهر أطباء لبنان. 

 

وقالت ميادة الحناوي في تصريحات على هامش حضورها لإحدى المناسبات الاجتماعية، إن سر الحفاظ على جمالها هو التزامها بعادات صحية موضحة:" لا بشرب ولا بدخن وبنام بدري".

 

ونفت ميادة الحناوي إجرائها عمليات تجميل مؤخرا قائلة: "لا ورحمة ماما ما حصل"، رافضة الحديث عن سبب التقاط هذه الصور.

 

سبب انتشار صورها الصادمة 

 

 ويبدو أن الطبيب نشر الصور بالخطأ..حيث تفاجأ الجمهور بعد دقائق بحذف الصور من حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، دون الكشف عن السبب وراء ذلك، وظهرت ميادة الحناوي بعد العملية التي خضعت لها وقد اختفت كل علامات التقدم بالسن، خاصة أن الجمهور علق منذفترة على تغير ملامح "ميادة" بعد فقدانها الوزن.

ميادة الحناوي بيروت الفنانة ميادة الحناوى

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