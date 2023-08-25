إصابة جديدة لنجم الدفاع تزيد أوجاع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي غياب مدافعه لوك شاو لعدد من المباريات بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان رسمي أن الإصابة ستخضع المدافع للتقييم الطبي، لكن الظهير الأيسر سيغيب عن المباريات القادمة.

وبدأ شاو أساسيا في تشكيلة المدرب إيريك تن هاج، أساسيا في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلال الفوز 1-صفر على ولفرهامبتون والخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

ويستضيف مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست غدا السبت ثم يواجه أرسنال الأسبوع المقبل قبل فترة التوقف الدولية.

ويفقد مانشستر يونايتد لاعب الوسط الجديد ماسون ماونت عن المباراتين المقبلتين لإصابته في لقاء توتنهام، كما يستمر غياب الظهير الأيسر البديل تايرل مالاسيا للإصابة منذ الموسم الماضي.