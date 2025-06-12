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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المحكمة التأديبية تعاقب موظفا اعتدى على طليقته داخل مقر عمله

المحكمة التأديبية تعاقب موظف اعتدى علي طليقته داخل مقر عمله
المحكمة التأديبية تعاقب موظف اعتدى علي طليقته داخل مقر عمله
إسلام دياب

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمعاقبة موظف بإحدي الجهات الحكومية بعقوبة اللوم لخروجه على المسلك الوظيفي القويم وعدم إلتزامه بقواعد ونظام جهة عمله، وإرتكابه مخالفة وظيفية تستوجب العقاب.

كانت تفاصيل الواقعة قد شهدتها جهة عمل الموظف المحال عندما فوجئ به زملائه يصرخ بعبارات سب وشتم من داخل مكتبه، وعندما حاولوا إستبيان الأمر، تبين أنه يتشاجر مع مطلقته التي حضرت إلى جهة عمله لمطالبته بمصروفات إبنيهما التي إمتنع عن سدادها بعد وقوع الطلاق.

وكشفت التحقيقات أنه عند تدخل أحد زملائه لإنهاء الخلاف وتهدئته تعدى المحال على زميله ودفعه وطرحه أرضًا وسبه مطالباً أيا وباقي الزملاء بعدم التدخل، وبعدها قام بدفع مطلقته وإخراجها بالقوة خارج مكتبه وطردها إلى خارج مقر العمل.

اختتمت التحقيقات إلى إدانته بإرتكاب مخالفة وظيفية ومسلكية داخل مقر عمله وإعتدائه على أحد زملائه فأحيل إلى المحاكمة التي قضت بحكمها المتقدم.

المحكمة التأديبية مجلس الدولة معاقبة موظف موظف الجهات الحكومية

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