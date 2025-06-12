المحكمة التأديبية تعاقب موظفا اعتدى على طليقته داخل مقر عمله

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمعاقبة موظف بإحدي الجهات الحكومية بعقوبة اللوم لخروجه على المسلك الوظيفي القويم وعدم إلتزامه بقواعد ونظام جهة عمله، وإرتكابه مخالفة وظيفية تستوجب العقاب.

كانت تفاصيل الواقعة قد شهدتها جهة عمل الموظف المحال عندما فوجئ به زملائه يصرخ بعبارات سب وشتم من داخل مكتبه، وعندما حاولوا إستبيان الأمر، تبين أنه يتشاجر مع مطلقته التي حضرت إلى جهة عمله لمطالبته بمصروفات إبنيهما التي إمتنع عن سدادها بعد وقوع الطلاق.

وكشفت التحقيقات أنه عند تدخل أحد زملائه لإنهاء الخلاف وتهدئته تعدى المحال على زميله ودفعه وطرحه أرضًا وسبه مطالباً أيا وباقي الزملاء بعدم التدخل، وبعدها قام بدفع مطلقته وإخراجها بالقوة خارج مكتبه وطردها إلى خارج مقر العمل.

اختتمت التحقيقات إلى إدانته بإرتكاب مخالفة وظيفية ومسلكية داخل مقر عمله وإعتدائه على أحد زملائه فأحيل إلى المحاكمة التي قضت بحكمها المتقدم.