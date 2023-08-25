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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب يكشف مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات يورجن كلوب بشأن إنتقال محمد صلاح للشباب السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبدالغني:" يورجن كلوب : محمد صلاح ليس للبيع وهو ملتزم 100% مع ليفربول".

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة بشأن أنباء اقتراب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لصفوف اتحاد جدة  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت شبكة "ليفربول إيكو"، أنه على الرغم من أنباء اقتراب محمد صلاح من الانضمام إلى اتحاد جدة، إلا أن نادي ليفربول لم يصله أي عرض رسمي لضم النجم المصري.


وأضافت أن قرار ليفربول بشأن إمكانية رحيل محمد صلاح حال وصول عرضا مغريا لا يزال غير واضحا.


كانت شبكة بي إن سبورتس أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي. 


ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2025.

محمد صلاح

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