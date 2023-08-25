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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النينو.. اختفاء الأنهار الجليدية الأبدية في إندونيسيا بحلول 2026

صدى البلد

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن اثنين من الأنهار الجليدية الاستوائية القليلة في العالم في إندونيسيا يذوبان، وقد يختفي الجليد فيهما بحلول عام 2026 أو قبل ذلك، حيث يؤدي نمط الطقس النينيو إلى إطالة موسم الجفاف، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم الجمعة.

 

وتتوقع إندونيسيا، التي تضم ثلث الغابات المطيرة في العالم بعد البرازيل والكونغو، أن يستمر موسم الجفاف حتى أكتوبر، حيث تزيد ظاهرة النينيو من خطر حرائق الغابات وتهدد إمدادات المياه النظيفة.

 

وحذرت الوكالة من أن ظاهرة الطقس في المحيط الهادئ يمكن أن تجعل موسم الجفاف هذا العام هو الأشد قسوة منذ عام 2019، قال أحد باحثي المناخ التابعين لها إنها قد تعرض أيضًا الأنهار الجليدية الاستوائية التي يبلغ عمرها 12 ألف عام في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا للخطر.

 

وقال دونالدي بيرمانا في تصريحات لصحيفة الجارديان: "قد تختفي الأنهار الجليدية قبل عام 2026، أو حتى بشكل أسرع، وقد تؤدي ظاهرة النينيو إلى تسريع عملية الذوبان"، في إشارة إلى ما يسمى "الأنهار الجليدية الأبدية".

 

والأنهار الجليدية، التي قال إنها من بين الأنهار الجليدية القليلة المتبقية في المناطق الاستوائية، هي هرم كارستنز الذي يبلغ ارتفاعه 4884 مترًا وهرم إيست نورثوول فيرن الذي يبلغ ارتفاعه 4700 متر  في جبال جاياويجايا في المنطقة الشرقية من بابوا.

 

وقال دونالدي إنه لا يمكن فعل الكثير لمنع هذا الانكماش، مضيفًا أن الحدث يمكن أن يعطل النظام البيئي الإقليمي ويؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي في غضون عقد من الزمن.

 

تعد إندونيسيا أكبر مصدر للفحم في العالم، وتهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. وتشكل الطاقة المولدة بالفحم أكثر من نصف إمداداتها من الطاقة.

 

وفي العام الماضي حددت موعدا نهائيا طموحا بحلول عام 2030 لخفض الانبعاثات بنسبة 31.89% بمفردها، أو بنسبة 43.2% بدعم دولي.

اندونيسيا النينو الجليدية الأنهار المناخ الجارديان

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