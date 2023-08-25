داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن ، تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب والدولار وأسعار العملات العربية والأجنبية.

ومازالت أسعار الدولار على المستوى المحلي تشهد استقرارا فى البنوك العاملة فى مصر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء وهو أعلى سعر للشراء اليوم، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي أعلن قبل أسبوعين ، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين ،وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي

وقال البنك المركزي ان ، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل الى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

والاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.

ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وعن أسعار أشهر العملات الأجنبية والعربية

سعر اليورو 33.58 جنيه للبيع، و 33.46 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 39.26 جنيه للبيع، و39.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي100.39 جنيه للبيع، و99.98 جنيه للشراء

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية

من ناحية أخرى شهدت أسعار الذهب قفزة جديدة اليوم مقارنة بسعر الايام الماضيه

وشهد سعر الذهب اليوم ثباتا بعد قفزة الأمس، فقد لامس سعر جرام الذهب عيار 18 الـ 2000 جنيه مجددا بعدما سجل نحو 1800 جنيه في بداية الشهر، فيما يبدأ سعر أقل الاعيرة وهو عيار 12 من نحو 1,291 جنيها.

وقررت الحكومة اعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر، والذي أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية

وقامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات وقالت ان قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

ويتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% وبذلك تكون قيمة الضريبه 2240 جنيها علي المشغول الذهبي.

وهذه أسعار اعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث:

سعر عيار 24 اليوم ، 2,606 جنيهًات..

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم، 2,280 جنيهًا للشراء.

سجّل سعر الذهب الجرام من عيار 18: 1,954 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 1,520 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه اليوم عيار 24 للشراء : 18,240 جنيها

وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وستكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات

و عالميا، بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1916 دولارا بحلول الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش ، بينما بلغ 1921 دولارا بينما سجل 2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.