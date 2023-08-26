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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عالمة بناسا تدعي اختباء الكائانات الفضائية بهذا الكوكب العجيب.. تفاصيل

عالمة بناسا تدعي
عالمة بناسا تدعي اختباء الكائانات الفضائية بهذا الكوكب العجي

أدعى أحد علماء ناسا أن الكائنات الفضائية على الأرجح تختبئ على كوكب زهرة وسط ظروف لا تطاق بالنسبة للبشر. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، تم طرح النظرية الجديدة من قبل الدكتورة ميشيل ثالر، عالمة الأبحاث في مركز جودارد لرحلات الفضاء ومقره الولايات المتحدة. 

وتقول إن "العلامات المحتملة للحياة" شوهدت بالفعل داخل الغلاف الجوي المليء بثاني أكسيد الكربون، مضيفة أنها كانت متأكدة تمامًا من وجود الحياة في مكان ما.

عالمة بناسا تدعي اختباء الكائانات الفضائية بهذا الكوكب العجيب .. تفاصيل

 وقال الدكتور ثالر في مقابلة مع صحيفة ذا صن: "إننا نرى علامات محتملة لوجود حياة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة".

فيما تصل درجات حرارة  كوكب زهرة  بنحو 475 درجة مئوية (900 درجة فهرنهايت) تحت جو حمضي.

ويقع كوكب الزهرة على بعد 67 مليون ميل من الشمس، وهو الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي، حيث يعاني من درجات حرارة يمكن أن تؤدي حتى إلى ذوبان الرصاص.

علماء ناسا ناسا كائنات فضائية ظهور كائنات فضائية كوكب زهرة

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