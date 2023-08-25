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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

50 درجة .. موجة حر قاسية تضرب المدينة المنورة

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره اليومي عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، موجة حارة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيرات موجة الحر على المدينة المنورة ارتفاعًا في درجات الحرارة من "47 - 50 " درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي العيص وخيبر، بدأت الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصرًا .

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وحذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق والطرق السريعة، مضيفاً أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما توقع توقع المركز الوطني للأرصاد باستمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة،

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والحدود الشمالية.

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