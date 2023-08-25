صحف السعودية|مصرع شخصين وإصابة 3 أخرون في حادث مروري .. الصين تسجل زيادة بمعدلات الوفاة.. أمطار غزيرة والأرصاد تحذر المواطنين بهذه المناطق

مصرع شخصين وإصابة ثلاثة أخرون في حادث مروري بالسعودية

حقوق الإنسان تدعو إلى المحاسبة والعدالة لصالح أقلية الروهينجا في ميانمار

الصين تسجل زيادة في معدلات الوفاة

أمطار غزيرة والأرصاد السعودية تحذر المواطنين في هذه المناطق



نشرت صحيفة السعودية ،اليوم الجمعة، عن أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.

صحيفة عكاظ

نشرت عكاظ عن مصرع شخصان فيما أصيب ثلاثة آخرون جميعهم من عائلة واحدة في حادثة مرورية مروّعة وقعت على طريق قريضة الزراعي الرابط بين محافظة مهد الذهب والمدينة المنورة.

ووفقاً للتفاصيل فقد باشرت فرق الهلال الأحمر بمشاركة الإسعاف الجوي الحادث المأساوي، حيث بين مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة الدكتور صالح بن عبدالله العوفي لـ " عكاظ " بأن غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة قد تلقت بلاغاً عن وقوع حادث على مفرق الضميرية بطريق المهد، مشيراً إلى أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية وطائرة الإسعاف الجوي، وعند الوصول للموقع اتضح وجود 5 حالات 3 منها إصابات خطيرة، وحالتا وفاة.

وأضاف تم نقل حالتين عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى المهد، فيما تم نقل حالة لطفل عن طريق الإسعاف الجوي إلى مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة بعد التعامل معها إسعافياً في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.

وأضاف العوفي بأنه تم نقل المتوفين عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة الى مستشفى الميقات.

الجدير بالذكر أن هذا الحادث المأساوي يعد الثاني خلال شهر أغسطس الجاري والذي راح ضحيته 6 أشخاص من عائلة واحدة لم ينجو منهم سوى طفل، وذلك نتيجة ضيق الطريق وفقدانه لوسائل السلامة مما خلّف العديد من الحوادث المميتة.



كما نشرت عكاظ عن تجديد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدعوة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة لصالح مئات الآلاف من الروهينجا الذين طردتهم قوات الأمن من منازلهم في ميانمار عام 2017.

وجاءت تصريحات تورك في بيان أصدره أمس الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لوقوع هجوم واسع النطاق الذي شنَّه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا، حيث قُتِل نحو 10 آلاف من الروهينجا ما بين رجال ونساء وأطفال ومواليد جدد، وأُحرق أكثر من 300 قرية وسويت بالأرض.

وأعرب تورك عن رغبته في أن يتمكن الروهينجا من العودة إلى ديارهم للعيش بأمان وكرامة وحرية كمواطنين معترف بهم في ميانمار، مع احترام حقوقهم الإنسانية كاملة.

وحثَّ تورك المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش، وسط تضاؤل التمويل المخصص لبرامج المساعدة الإنسانية.

بدوره، ناشد المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار توم أندرو زعماءَ العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مصممي ومرتكبي أعمال العنف.

المواطن

نشرت صحيفة المواطن أعلنت وزارة الطاقة عن إصدار أول رخصة في السعودية لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.

وتأتي هذه الخطوة جزءًا مهمًّا من مساعي الوزارة نحو فتح المنافسة، وإلغاء الاحتكار في أنشطة غاز البترول السائل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان توفّر إمدادات الغاز وأمنها، وتعزيز كفاءة المرخص لهم بتوفير هذه الخدمات.



صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن تحذير الأرصاد السعودية من استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والحدود الشمالية.

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الشرق الأوسط

ونشرت الشرق الأوسط عن نفي مصدر سعودي مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية في أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية، مؤكداً أنْ لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

واستنكر المصدر في بيان، إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن السعودية، وأن ما وصلت إليه من تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة تتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود السعودية - اليمنية.

وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في السعودية بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمتها والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما نشرت الشرق الأوسط عن إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات «إف - 16» المقاتلة.

وقال البريغادير جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، إن التدريب سيبدأ بعد تلقي الطيارين الأوكرانيين تدريباً على اللغة الإنجليزية في سبتمبر.

وأضاف، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيُقام في ولاية أريزونا.

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن، في مايو على برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف - 16».

قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، الأسبوع الماضي، إن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام طائرات «إف - 16» خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.

وأضاف في بث مشترك لعدة قنوات أوكرانية: من الواضح أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات (إف - 16) خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

الرياض

ونشرت صحيفة الرياض عن كشف دراسة أمريكية جديدة أن تحرك الصين المفاجئ لإنهاء إجراءاتها الصارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الفيروس بين السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ربما تسبب في زيادة معدلات الوفاة الطبيعية بنحو مليوني وفاة في الشهرين التاليين لإلغاء القيود.

وأجرى مركز فريد هاتشينسن لأبحاث السرطان في سياتل الدراسة واستندت إلى عينة من بيانات الوفيات التي نشرتها بعض الجامعات في الصين وعمليات بحث على الإنترنت.

وخلصت إلى أن هناك نحو 1.87 مليون وفاة أكثر من المعدلات المعتادة حدثت لمختلف الأسباب بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما بين ديسمبر 2022 ويناير 2023، وحدثت الوفيات في مختلف الأقاليم في بر الصين الرئيسي باستثناء التبت.

وتسبب قرار الصين في ديسمبر الماضي إنهاء سياسة (صفر كوفيد)، التي طبقتها لثلاثة أعوام وشملت إجراء فحوصات جماعية وفرض حجر صحي مشدد، إلى زيادة كبيرة في معدلات دخول المستشفيات والوفيات يقول خبراء صحة إن السلطات لم تعلن عن الكثير منها.

وذكرت الدراسة التي نشرتها دورية (جاما نتورك أوبن) الطبية أمس الخميس أن عدد الوفيات الزائدة عن المعتاد تجاوز بكثير التقديرات الرسمية للحكومة الصينية في يناير بأن 60 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 توفوا في المستشفيات منذ إلغاء سياسة صفر كوفيد قبل ذلك بشهر.

ولم ترد لجنة الصحة الوطنية في الصين حتى الآن على طلب للتعقيب.

وحث خبراء صحة عالميون الصين مرارا على الكشف عن مزيد من البيانات وسط تقارير عن زيادة معدلات دخول المستشفيات والوفيات، لا سيما بعد أن أصبح تهديد السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا مدعاة للقلق.