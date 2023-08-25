السلطات الغربية تحقق في حالات تسمم محتملة لناشطين وصحفيين روس

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمحققون الألمان في احتمال تسميم صحفيين روس وناشط روسي مقيم في الولايات المتحدة وأوروبا وينتقد الكرملين، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيقات.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وول ستريت جورنال، أنتجت النساء الثلاث، أعمالاً، تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب في أوكرانيا، وأنهم ظهرت عليهم أعراض مفاجئة، بما في ذلك آلام البطن والصداع والتعب.

وقال ممثلو الادعاء في برلين إنهم يحققون في شكوى قدمتها إيلينا كوستيوتشينكو، التي قالت إنها أصيبت بمرض مفاجئ على متن قطار من ميونيخ إلى برلين.

وقالت إنها طلبت العلاج في العاصمة الألمانية وما زالت تعاني من الإرهاق الذي يمنعها من العمل لأكثر من بضع ساعات في المرة الواحدة.

وأشارت الصحفية الإذاعية إيرينا بابلويان، إلى أنها أصيبت بالمرض في تبليسي بجورجيا، وعولجت أيضًا في برلين.

قال التقرير إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى مقابلة مع ناتاليا أرنو الشهر الماضي، ويقوم المسؤولون بإجراء اختبارات السموم على دمها. ناتاليا أرنو ناشطة منذ فترة طويلة وأسست مؤسسة روسيا الحرة، التي تدعم التنظيم المدني وتنتج تحليلات عن روسيا، وتعيش الآن في فرجينيا.

قالت إنها أصيبت بالمرض في أوائل شهر مايو بعد أن وجدت باب غرفتها في فندق براغ مفتوحًا ولاحظت رائحة عطر غريبة بالقرب من السرير. استيقظت بعد ساعة من تلك الليلة وهي تعاني من ألم حاد في أسنانها ثم شعرت فيما بعد بآلام في أجزاء أخرى من جسدها.

لا يوجد لدى أي من النساء أو سلطات التحقيق دليل على أن أمراضهن مرتبطة. كما أنهم لا يعرفون ما إذا كانت النساء قد تعرضن للتسمم، وما هي المادة التي ربما تم استخدامه ومن قد يكون مسؤولاً، وفقًا للأشخاص المطلعين على التحقيق.

قالت لجنة حماية الصحفيين، وهي مجموعة مناصرة للصحافة، إن الروايات عن حالات التسمم المحتملة والتي تم الإبلاغ عنها سابقًا في موقع انسيدر مثيرة للقلق للغاية.

وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير برامج لجنة حماية الصحفيين: يجب على السلطات الألمانية والجورجية التعامل مع هذه الادعاءات بمنتهى الجدية وبذل كل ما في وسعها لحماية حياة الصحفيين الذين يعيشون في المنفى. لم يستجب الكرملين لطلب التعليق على النساء الثلاث أو مرضهن أو التحقيقات بشأنهن.

زادت موسكو ضغوطها على الصحفيين المستقلين في روسيا منذ غزو أوكرانيا العام الماضي. أصدر البرلمان الروسي قانوناً بعد وقت قصير من غزو فبراير، يهدد بالسجن لأي شخص ينشر ما تعتبره السلطات معلومات كاذبة حول تصرفات روسيا في أوكرانيا.

يُشتبه في أن الكرملين استخدم التسميم كوسيلة لإسكات المنتقدين في الماضي، بما في ذلك ضد زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني وألكسندر ليتفينينكو، عميل الكي جي بي السابق والمنتقد لبوتين. توفي ليتفينينكو بعد شرب الشاي المحتوي على نظائر مشعة قاتلة.

رفضت موسكو مرارا الاتهامات بالتورط في وفاة ليتفينينكو ورفضت استنتاجات السلطات الأوروبية بأن نافالني قد تعرض للسم.

دفع قانون منع انتقاد ما تصفه روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك نوفايا غازيتا وإيكو موسكفي، إلى تعليق عملياتها في روسيا. كما قامت وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال، بسحب مراسليها من البلاد.

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إيفان غيرشكوفيتش، وهو مراسل وول ستريت جورنال الذي تم اعتماده من قبل وزارة الخارجية الروسية للعمل كصحفي أثناء قيامه برحلة لتغطية التقارير في 29 مارس. وهو محتجز بتهمة التجسس. وقالت واشنطن إن غيرشكوفيتش ليس جاسوسا ولم يعمل قط لصالح الحكومة وصنفته محتجزا ظلما.

عملت كوستيوتشينكو في صحيفة نوفايا غازيتا لمدة 17 عامًا وكانت تقدم تقاريرها في أوكرانيا عندما تم إغلاق منفذها في مارس من العام الماضي. انتقلت إلى برلين وبدأت العمل في صحيفة "ميدوزا" الناطقة بالروسية، وسافرت إلى ميونيخ في أكتوبر الماضي لملء الأوراق التي كانت تأمل أن تسمح لها بدخول أوكرانيا لإعداد التقارير.

تضمنت الأعراض الأولى التي ظهرت عليها التعرق والرائحة القوية، يليها التعب والغثيان وآلام البطن. وقال كوستيوتشينكو إنها اعتقدت في البداية أنها تعاني من كوفيد-19، لكن الاختبارات كشفت عن نشاط غير طبيعي في الكبد ووجدت دما في بولها.

قالت إن الشرطة الألمانية استجوبت كوستيوتشينكو في ديسمبر وأخذت عينات دم لتحليل السموم. وقالت إن المحققين لم يتوصلوا إلى نتيجة أو يشاركوا أي نتائج. وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين أنه تم فتح تحقيق في محاولة القتل فيما يتعلق بشكوى كوستيوتشينكو.

كما أجرت شرطة برلين مقابلة مع بابلويان الشهر الماضي. وقالت إنها كانت في تبليسي في أكتوبر الماضي عندما شعرت بنوبة مفاجئة من آلام البطن بالإضافة إلى احمرار وتورم في يديها. انتقلت لاحقًا إلى ألمانيا وطلبت العلاج الطبي لما اعتقدت في البداية أنه رد فعل تحسسي.

قال مكتب المدعي العام في برلين إنه أجرى محادثة أولية مع بابلويان لكنه أغلق تحقيقاته بعد التأكد من أنها لم تتعرض للتسمم في ألمانيا. قالت النساء الثلاث إنهم قرروا التحدث عن تجاربهم كتحذير للآخرين.

قال بابلويان: "إن الكثير من زملائي والصحفيين المستقلين موجودون في جميع أنحاء العالم، وعليهم أن يكونوا منتبهين للغاية". "إنه أمر غريب، لأن الكثير منا جاء إلى أوروبا ويشعر أننا آمنون الآن. لكننا لسنا كذلك".