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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

صدى البلد

شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، خلال تواجدها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة.


وظهرت  جومانا مراد ، بإطلالة انيقة ومميزة وهو ما لفت الانظار اليها ، حيث تالقت بفستان باللون الأزرق بنقشة ورود، من خامة الحرير معCape من نفس النقشة والخامة، وهو من Carolina Herrera وسعره 5,178 دولار أي 160 ألف جنيه.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة  
 

على جانب آخر تشارك جومانا مراد في فيلم "ع الزيرو" الذي يعرض في دور العرض السينمائية.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل ومن إخراجمحمد العدل وتدور أحداثه حول شخصية "حمزة" الملقب بـ"دراجون" والذي يسعى لتوفير نفقة علاج ابنه المريض، ولكن تتوالى الأحداثليصبح أحد الأثرياء بسبب التجارة في الأعضاء البشرية.

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60 ألف جنيه النجمة جومانا مراد هرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين الجديدة جوائز مهرجان القاهرة

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