عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة السادسة.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك

حرق المصحف
حرق المصحف

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة؛ إثر استمرار حوادث حرق المصحف.

ويعد هذا الاستدعاء، هو السادس خلال شهر أغسطس الجاري؛ إثر استمرار حوادث حرق المصحف، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية الرسمية في نبأ عاجل.

وكانت أنقرة قد استدعت القائم بأعمال سفارة الدنمارك أمس الخميس، للمرة الخامسة، للأمر ذاته.

وتعتزم الحكومة الدنماركية اقتراح تشريع يجرم حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة، وقال بيتر هوميلجارد، وزير العدل الدنماركي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقترح تشريعًا يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة.

وأوضح أن الاقتراح سيجعل- على سبيل المثال- حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا؛ فعلًا يستوجب العقاب.

ويأتي تدنيس القرآن في الدنمارك، بعد أفعال مماثلة في دولة السويد المجاورة، والتي أثارت ضجة دولية ودفعت حكومات دول عربية إيران وتركيا عدة إلى إدانة عمليات الحرق، أو تعليق بعض علاقاتها مع ستوكهولم.

الخارجية التركية سفارة الدنمارك القائم بأعمال سفارة الدنمارك حرق المصحف الدنمارك الحكومة الدنماركية حرق نسخ من المصحف وزير العدل الدنماركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

موضوعات متعلقة

السجن عامين .. إجراء طارئ في الدنمارك لحظر حرق المصحف

حكومة الدنمارك تعد مشروع قانون يمنع حرق المصحف علنًا

ترشيحاتنا

لتعويض حجازي.. اتحاد جدة يقترب من ضم ثنائي دفاعي

خطيب المسجد الحرام: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم

بيان عاجل من الأرصاد.. الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت

مشهد ساحر.. لؤلؤة المجموعة الشمسية تظهر في سماء مصر

بعد تسليم نفسه| تفاصيل 20 دقيقة لـ ترامب في السجن .. فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ