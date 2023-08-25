للمرة السادسة.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة؛ إثر استمرار حوادث حرق المصحف.

ويعد هذا الاستدعاء، هو السادس خلال شهر أغسطس الجاري؛ إثر استمرار حوادث حرق المصحف، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية الرسمية في نبأ عاجل.

وكانت أنقرة قد استدعت القائم بأعمال سفارة الدنمارك أمس الخميس، للمرة الخامسة، للأمر ذاته.

وتعتزم الحكومة الدنماركية اقتراح تشريع يجرم حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة، وقال بيتر هوميلجارد، وزير العدل الدنماركي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقترح تشريعًا يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة.

وأوضح أن الاقتراح سيجعل- على سبيل المثال- حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا؛ فعلًا يستوجب العقاب.

ويأتي تدنيس القرآن في الدنمارك، بعد أفعال مماثلة في دولة السويد المجاورة، والتي أثارت ضجة دولية ودفعت حكومات دول عربية إيران وتركيا عدة إلى إدانة عمليات الحرق، أو تعليق بعض علاقاتها مع ستوكهولم.