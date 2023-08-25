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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة … تعتبر الكلمة الأكثر بحثا على محركات البحث المختلفة و يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد انطلاق تنسق المرحلة الثالثة وذلك لكتابة رغباتهم.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

ويتم التسجيل بتنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني عن طريق عدة خطوات تشمل : 

  •  الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني 
  • اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.
  • اختر تسجيل الرغبات.
  • اختر مصدر شهادتك .
  • قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.
  •  أدخل الرقم التأكيدي.
  •  قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.
  • تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.
  •  خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».
  •  اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.
  •  قم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
  • الضغط على كلمة «تسجيل».
  •  تظهر أمامك استمارة الرغبات.
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