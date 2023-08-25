تنسيق الجامعات 2023 .. تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثالثة … تعتبر الكلمة الأكثر بحثا على محركات البحث المختلفة و يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد انطلاق تنسق المرحلة الثالثة وذلك لكتابة رغباتهم.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .
رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023
ويتم التسجيل بتنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023
ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني عن طريق عدة خطوات تشمل :
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني
- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.
- اختر تسجيل الرغبات.
- اختر مصدر شهادتك .
- قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.
- أدخل الرقم التأكيدي.
- قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.
- تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.
- خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».
- اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.
- قم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
- الضغط على كلمة «تسجيل».
- تظهر أمامك استمارة الرغبات.