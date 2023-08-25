أكرم حسني يطح ثاني أغنيات فيلم العميل صفر «هنهد الدنيا رقص»

أطلق النجم أكرم حسني، ثاني أغنيات فيلم العميل صفر، وهي: "هنهد الدنيا رقص"، على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، وذلك بعد تصدّر الفيلم لإيرادات شباك التذاكر في أسبوعه الأول، متجاوزًا 10 ملايين جنيه مصري.

يأتي انطلاق أغنية "هنهد الدنيا رقص" بالتزامن مع عرض الفيلم في دور العرض بالوطن العربي، وكان أكرم حسني قد أطلق أغنية "على مين يا أسطى" كأغنية دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

أغنية "هنهد الدنيا رقص" من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج شركة Ideology.

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.