جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة هيفاء وهبى جمهورها عبر حسابها على إنستجرام صورا جديدة لها.

وظهرت هيفاء بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن أناقتها وجمالها مرتدية جمبسوت أسود مطرز بالورود الحمراء مكشوف الظهر والأكتاف وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز هيفاء وهبي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميانوإخراج إيلي فهد.

أحدث أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوسأوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمونرمسيس وأحمد خالد موسى.

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