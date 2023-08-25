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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة القاهرة توجه تعليمات هامة للطلاب بسبب جروبات على الواتساب

غير مسئولين… جامعة القاهرة تحذر الطلاب من الجروبات المجهولة على واتساب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

حذر اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، من جروبات الواتساب التى يتم إنشاؤها باسم الكلية، للنصب على الطلاب الجدد .

وأعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، إخلاء مسئوليته ومسئولية إدارة الكلية عن أي جروب واتساب، وأنه سيتم حذف أي لينك جروب وحظر صاحب اللينك، وأنهم غير مسئولين غير عن صفحة الكلية الرسمية 
https://www.facebook.com/groups/vicedean/?ref=share&mibextid=NSMWBT

وصفحة الاتحاد الرسمية
https://www.facebook.com/zera3aet7ad?mibextid=ZbWKwL

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مشروع جديد لمحو الأمية الكربونية من خلال مكتب الاستدامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتجنب آثار التغيرات المناخية كأحد أهم أولويات الجامعة في المرحلة الحالية باعتباره من أهداف استراتيجية الجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع محو الأمية الكربونية، يهدف إلى إطلاق منصة جامعة القاهرة لمحو الأمية الكربونية لإتاحة المعرفة الرقمية لأكبر عدد من منتسبيها، وتسعى الجامعة من خلاله إلى تشجيع المجتمع الجامعي على خلق "ثقافة منخفضة الكربون" عن طريق التوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

آتي اتحاد طلاب كلية الزراعة اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة جامعات الجيل الرابع طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة طلاب كلية الزراعة صفحة الكلية الرسمية

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