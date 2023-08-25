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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تطلق 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030.. صور

نيسان تطلق 19 سيارة
نيسان تطلق 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030

تطلق مجموعة السيارات اليابانية نيسان نحو 27 سيارة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2030، بما في ذلك 19 طرازًا يعمل بالبطارية، وفقًا للأشخاص الذين حضروا المؤتمر السنوي للعلامة التجارية في لاس فيجاس في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلاً عن أوتوموتيف نيوز. وهذا يشمل الطرازات التي تحمل علامتي نيسان وإنفينيتي.

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نيسان تطلق 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030

وكجزء من العرض التقديمي، تم عرض ثلاث سيارات كهربائية جديدة على حوالي 3000 من المديرين التنفيذيين للوكلاء، من المتوقع ظهورها لأول مرة في السنوات السبع المقبلة، بما في ذلك بديل من نوع الكوبيه الكروس أوفر لسيارة Leaf EV، وهي سيارة سيدان عالية الأداء يمكن أن تحل محل سيارة ICEالحالية مكسيما، بالإضافة إلى سيارة كروس أوفر تعمل بالبطارية تعتمد على منصة CMF-EV التي تدعم سيارة الكروس أوفر أريا، بالإضافة إلى سيارة رينو ميجان إي-تيك هاتشباك الأوروبية.

نيسان تطلق 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030

وفقًا للتاجر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الجيل التالي من ليف سيوفر نطاقًا أكبر بنسبة 25 بالمائة من الطراز الحالي، وكل ذلك بينما يبدو وكأنه "Mini-Ariya". حاليًا، تتمتع ليف بنطاق أقصى يقدر بـ EPA يبلغ 212 ميلًا مع بطارية تبلغ 60 كيلووات في الساعة، مما يعني أن طراز الجيل التالي يمكن أن يصل إلى 265 ميلًا عند الشحن الكامل.

 

وفي شهر مايو الماضي، أبلغنا أنه سيتم تصنيع البديل لسيارة الهاتشباك الكهربائية بالكامل الحالية في مصنع العلامة التجارية في المملكة المتحدة في سندرلاند، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

نيسان تطلق 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030

وتم عرض معاينة لخليفة ليف في نهاية عام 2021 في شكل دراسة Chill-Out والتي يقال إنها تتميز ببطاريات الحالة الصلبة، ونظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك، و"مستويات عالية من الراحة، وطاقة نشطة". 

نيسان تطلق 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030

أما بالنسبة لسيارة السيدان القادمة، فالتفاصيل غير موجودة، لكننا نعلم بالفعل أن شركة صناعة السيارات اليابانية تخطط لبناء سيارتين كهربائيتين من هذا النوع في مصنعها في ميسيسيبي في عام 2026، أحدهما يرتدي شارة نيسان والآخر سيُطرح للبيع باعتباره إنفينيتي.

 

نيسان تطلق 19 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030

ستأتي تقنية سلسلة e-Power الهجينة الخاصة بالشركة أيضًا إلى الولايات المتحدة، حيث يستفيد الطراز الأول منها من سيارة Rogue crossover المعاد تصميمها والتي من المقرر طرحها في النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لـ Automotive News. حاليًا، لا تبيع نيسان أي سيارات هجينة هنا، على الرغم من أن التكنولوجيا – التي تستخدم محركًا كهربائيًا يعمل بالبطارية لقيادة العجلات ومحرك بنزين لشحن البطارية – معروضة للبيع في اليابان منذ عام 2016.

 

ستنتقل جهود نيسان في تطوير بطاريات الحالة الصلبة إلى مرحلة الإنتاج التجريبي العام المقبل في يوكوهاما باليابان، حيث قال أحد التجار الذين حضروا الاجتماع إن العبوات الأقل حجماً ستكون قادرة على توفير مسافة 100 ميل بعد القيادة. تعبئة سريعة لمدة 15 دقيقة.

الهاتشباك نيسان الكروس اوفر الكوبية Leaf EV

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