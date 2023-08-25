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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير في الشئون الروسية: أوكرانيا تحمس جيشها بانتصارات وهمية| فيديو

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

قال الدكتور آصف ملحم، الخبير في الشئون الروسية، إنه في وضع الحرب لا يمكن لأي من استطلاعات الرأي الوصول إلى الحقائق بموضوعية، ولكن أوكرانيا تعترف بأنها أخطأت عندما وصفت هذه الحرب بأنها حرب بوتين، ولكن في حقيقة الأمر الحرب مع الغرب بالكامل لتحقيق أهداف استراتيجية بعينها.

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وأكد الدكتور آصف ملحم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مفهوم خطوط الدفاع هي منطقة عريضة وغير محددة بدقة، والجانب الروسي قال عنها إنها المنطقة الرمادية، والجانب الأوكراني دائماً يحرص على قول إنه انتصر وسيطر اخترق الحدود الروسية الدفاعية، وهذه الكلمات الحماسية هدفها الأساسي بث الأمل لدى الجيش والشعب الأوكراني ولكن على أرض الواقع لا يوجد صحة لذلك.

 

وتابع:" القتال بين الجانب الروسي والأوكراني كان عنيفا على مدار اليومين الماضيين، ولكن كانت النتيجة في الصالح الروسي حتى أمس".

 

واستطرد:" روسيا فيها الكثير من الأشخاص يعيشون في روسيا ومع ذلك يتمنون أن تخسر روسيا في هذه الحرب، وهؤلاء من أصول أوكرانية أو انهم يشجعون الطرف الأوكراني بسبب انتشار مبدأ أوكراني في روسيا أن الاتحاد السوفيتي سبب دمار الكثير من الدول ومنها أوكرانيا".

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