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رئيس التحرير
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أسرة ألمانية تنتقل للعيش في مصر.. والسبب ترجمة خاطئة| شاهد رد فعلهم واعرف ايه الحكاية؟!

المترجمة المصرية
المترجمة المصرية مع الأسرة الألمانية

مصرية تقنع أسرة ألمانية بالعيش في مصر.. نشرت مترجمة مصرية وتدعي بسنت إسماعيل، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلن عن قدرتها علي إقناع أسرة ألمانية بالاستقرار والعيش في مصر.

ولاقي المنشور تفاعل كبير من قبل رواد التواصل الاجتماعي، وتلقت بسنت إسماعيل رسائل حفاوة وتشجيع من قبل العديد، علي جدارتها وقدرتها في إقناع الأسرة الألمانية للانتقال والعيش في مصر، وهما "اندريا وبيرنرد".

 

 

حلم من أحلامي

وكتبت المترجمة بسنت إسماعيل في منشور عبر فيسبوك: "من 6 سنين كنت في ألمانيا عند الناس الحلوة دي في البيت وكنت بهزر معاهم وبقولهم أن حلم من أحلامي تيجوا تعيشوا في مصر علي طول وتبقوا جزء من عيلتنا".

وتابعت: "النهاردة جايه أقولكم أن حلمي اتحقق وقدرت اقنعهم يجوا مصر مش مجرد سياحة لا وهما عندهم إقامة".

المترجمة المصرية مع الأسرة الألمانية

تفاصيل إقناع الأسرة الألمانية

وتحدثت بسنت إسماعيل في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طبيعة علاقتها بالأسرة الألمانية، وكيفية إقناعهم للانتقال والعيش داخل مصر.

وقالت بسنت: "أنا اتعرفت عليهم في أول سنة دراسية عن طريق الإنترنت، وكنا بنتكلم كل يوم لتقوية لغتي الألمانية، وفي أول مرة جم مصر عن طريقي، كنت المفروض هأجرلهم شقة عمتي لمدة أسبوع".

 

ترجمة بالخطأ أدت لعيش الأسرة الألمانية في بيتهم الخاص

وأوضحت بسنت أنها قامت بترجمة خطأ في الكلام، ونتج عنه سوء تفاهم، لتأتي الأسرة الألمانية وتقيم داخل منزلها، والذي كان تحديًا كبيرًا لإقناع أهلها بهذا الأمر.

وتابعت: "اقنعتهم وكانوا أول مرة يجوا عندنا في البيت، بابا فضى ليهم أوضة النوم وكرمناهم، الموضوع كان غريب، لأن الحياة دي مش عندهم، ومن ساعتها كل سنة بقوا يجوا رحلة لمصر ونستضيفهم بشكل كامل في البيت، قعدنا كده حوالي 3 – 4 سنين".

 

جزء من العيلة

وفي عام 2018، قررت بسنت زيارة الزوجين في منزلهما بألمانيا في رحلة سياحية سريعة لم تتجاوز الـ12 أيام، وعقبت: "علاقتنا اتطورت وبقوا جزء من عيلتي وهناك بدأنا نتكلم أن إيه المشكلة لو سابوا ألمانيا ويعيشوا في مصر، ساعتها الموضوع كان غريب لأن حياتهم وشغلهم هناك".

 

أندريا الألمانية تتفاعل مع المصريين

وقامت بسنت إسماعيل بنشر فيديو ظهرت فيه الألمانية "أندريا" وهي توجه الشكر لتعليقات رواد السوشيال ميديا بسبب تعليقاتهم لتهنئتهما علي الانتقال والعيش في مصر.

وقالت أندريا: "شكرًا لكل من ساعدنا وساندنا نحن نشعر هنا برعاية كاملة، هذا الاهتمام وما يحدث معنا في مصر أمر لا يصدق بالنسبة لنا هو أفضل قرار على الاطلاق".

وأضافت أندريا: "انتقالنا للعيش هنا في مصر هي بلد رائعة والناس رائعون، وأجمل شيء بالنسبة لي أن زوجي الذي كان يعاني من الاكتئاب لسنوات قد استعاد الآن ضحكته وأصبح سعيدًا".

الألمانية أندريا
مصرية تقنع أسرة ألمانية مصرية أسرة ألمانية بسنت إسماعيل اندريا وبيرنرد الجنسية المصرية

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