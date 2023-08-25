سياسي: الوضع في السودان مأساوي على المستوى الإنساني.. فيديو

كشف معتز الفحل المحلل السياسي السوداني، وأمين الاتحاد الديمقراطي بالسودان، عن تطورات الأزمة السودانية وماهي السيناريوهات والحلول.

قال خلال لقائه الخاص ببرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، إن الوضع في السودان مأساوي على المستوى الإنساني، وأن ما يحدث في الخرطوم وجنية وفي كل السودان فظيع ومؤلم وقاسي والجميع مطالب بوقف هذا القتال.

وأضاف أن ما يحدث في السودان مؤلم وقاسٍ، وكل ما يعشق الجمال لابد أن يتدخل لوقف هذا الوضع، مشيراً إلى أن الوضع السياسي معقد وعمق الإسلام السياسي وتعميق سياسة الإقصاء عقد المشهد السياسي.

وأشار إلى أن تيار الاسلام السياسي عمق سياسية الإقصاء والتطرف، وأن القوات المسلحة تحقق إنجازات كبيرة في الداخل السوداني ضد مليشيات الدعم السريع ومشروعه في السيطرة علي السلطة، مؤكداً أن الجيش السوداني يحقق تقدماً كبيراً وفق المعطيات.