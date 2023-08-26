أخبار السيارات | سعر مرسيدس C 180 موديل 2023 .. 5 عربيات هاتشباك تبدأ من 400 ألف جنيه.. أرخص أوتوماتيك يابانية «زيرو»

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم علامة مرسيدس الألمانية نسختها C180 موديل 2023، عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 2 مليون و280 الف جنيه، وتعد هذه السيارة من ابرز اصدارات النجمة الثلاثية الالمانية، والتي تضم حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

يبحث الكثير عن سيارة تلبي احتياجات التنقل، سواء كانت للجامعة أو الذهاب بها إلى العمل، حيث تتنوع السيارات المطروحة في السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات أو بلد المنشأ والعلامات التجارية، بالاضافة إلى القدرات الفنية، إلى جانب نقطة فاصلة وهي عنصر السعر.

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بين تصميم وآخر وعلامة تجارية وأخرى، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المستخدمة، ومن بين الفئات الأكثر شهرة إصدارات الهاتشباك، والتي تحظى بشعبية كبيرة وخاصة وسط الفئة الشبابية.

تتنوع السيارات اليابانية المقدمة بالسوق المصري بين موديلات 2023، ومنها إصدارات شركة ميتسوبيشي الشهيرة، والتي تقدم باقة من الطرازات المتنوعة سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة الـ 7مقاعد العائلية، أو من فئة الهاتشباك والتي تضم النسخة ميراج.

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية بين السيدان والهاتشباك والـ SUV، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية ومنها السيارات الكهربائية.

يضم السوق المصري الكثير من اصدارات شركة ستروين الفرنسية، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاشتباك، والرياضية متعددة الاستخدام سواء suv او من عائلة الكروس اوفر، ولعل ارخص الطرازات التي سنبدأ بها هذه القائمة هي النسخة C-ELYSEE موديل 2023 حيث تبدأ من 674 الف جنيه.

كشفت شركة شيري الصينية عن احدث سياراتها، وهي النسخة الرياضية من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، والتي تحمل اللقب "تانسو 06"، وتظهر هذه النسخة باطلالة خارجية عملاقة، مع الكثير من اللمسات العصرية والتجهيزات القوية.

تعتبر شركة فيراري واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تمكن شعار الحصان الواثب من تحقيق شعبية كبيرة بين محبي السيارات الرياضية الفاخرة، نسبة إلى قدراتها الفنية عالية الاداء، وتاريخها العريق منذ ان انطلقت على يد مؤسسها انزو فيراري عام 1947.