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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ ستروين C3 Aircross الجديدة 2023

ستروين C3 Aircross
ستروين C3 Aircross موديل 2023

شهدت السيارة ستروين C3 Aircross موديل 2023 الجديدة، زيادة سعرية، هي الأحدث، خلال شهر أغسطس الجاري، بلغت 39 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C3 Aircross موديل 2023 في مصر، بالإضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

ستروين C3 Aircross موديل 2023 

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة ستروين C3 Aircross موديل 2023

 

  • الطول 4154 مم.
  • العرض 1756 مم.
  • الارتفاع 1597 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الأرض 170 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2604 مم.
  • سعة حقيبة التخزين الخلفية 410 لتر.
  • سعة خزان الوقود 45 لتر.
ستروين C3 Aircross موديل 2023 

مواصفات السيارة ستروين C3 Aircross موديل 2023 

 

تستخدم السيارة ستروين C3 Aircross موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات مع تقنية الجر الأمامي، مقترن بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، يستطيع إنتاج 110 حصان، و205 نيوتن/متر من عزم الدوران، إضافة إلى زمن تسارع يبلغ 10.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

ستروين C3 Aircross موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 Aircross موديل 2023

 

الفئة الأولى ستروين C3 Aircross موديل 2023 بسعر 959 ألف جنيه بدلاً من 920 ألفا.

الفئة الثانية ستروين C3 Aircross موديل 2023 بسعر مليون و59 ألف جنيه بدلاً من مليون و20 ألف جنيه.

ستروين C3 Aircross موديل 2023 
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