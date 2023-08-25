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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك في مصر

5 سيارات هاتشباك
5 سيارات هاتشباك زيرو

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بين تصميم وآخر وعلامة تجارية وأخرى، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المستخدمة، ومن بين الفئات الأكثر شهرة إصدارات الهاتشباك، والتي تحظى بشعبية كبيرة وخاصة وسط الفئة الشبابية.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك زيرو داخل السوق المصري.

5 سيارات هاتشباك زيرو

1 - سوزوكي سيلاريو 

تقدم شركة سوزوكي الكثير من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة سيلاريو والتي تتراوح أسعارها بين 400 ألف جنيه و490 ألف جنيه، حيث تقدم السيارة محليًا عبر 4 فئات، تعتمد على ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات جر أمامي، وآخر أوتوماتيكي، جميعها بمحرك 3 سلندر، سعة 1000 cc، بقوة 65 حصان، و89 نيوتن/متر.

5 سيارات هاتشباك زيرو

2 - اوبل كورسا 

 

تتراوح أسعار السيارة أوبل كورسا 2024 بين 899.990 جنيه و 979.990 جنيه، وتقدم السيارة في مصر من خلال فئتين من التجهيزات، تتضمن محرك 3 سلندر، تيربو سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 8.7 ثانية.

5 سيارات هاتشباك زيرو

3 - سوزوكي بالينو

 

يبلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو 2023 في السوق المصري نحو 799.900 جنيه، وتأتي هذه السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك فقط، بمحرك 1400 سي سي، 4 سلندر، يتمكنمن ضخ قوة إجمالية قدرها 95 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 11.6 ثانية.

5 سيارات هاتشباك زيرو

4 - سيات ابيزا 

 

تقدم السيارة سيات ابيزا بسعر يتراوح بين 850 الف و975 الف جنيه، ودعمت هذه السيارة بمحرك 1000 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 115 حصان، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 195 كيلومتر/ساعة، مع ناقل سرعات اوتوماتيك من 7 نقلات.

5 سيارات هاتشباك زيرو

5 - فولكس فاجن جولف 

 

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و290 الف جنيه، أما عن تجهيزاتها الفنية فحصلت على محرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مع امكانية التسارع من وضع الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

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