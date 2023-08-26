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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث قائمة لأسعار سيارات ستروين بالسوق المصري.. تبدأ من 674 ألف جنيه

اسعار سيارات ستروين
اسعار سيارات ستروين

يضم السوق المصري الكثير من اصدارات شركة ستروين الفرنسية، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاشتباك، والرياضية متعددة الاستخدام سواء suv او من عائلة الكروس اوفر، ولعل ارخص الطرازات التي سنبدأ بها هذه القائمة هي النسخة C-ELYSEE موديل 2023 حيث تبدأ من 674 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار لاصدارات شركة ستروين المطروحة في السوق المصري.

اسعار سيارات ستروين 

1 - ستروين C-ELYSEE موديل 2023

 

يضخ محرك السيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023 قوة قدرها 115 حصان، و150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران،مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة تستغرق 12.7 ثانية.

 

أسعار ستروين C-ELYSEE موديل 2023

 

الفئة الاولى ستروين C-ELYSEE موديل 2023 بسعر إلى 674 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C-ELYSEE موديل 2023 بسعر  729 ألف جنيه.

اسعار سيارات ستروين 

2 - ستروين C4 موديل 2023

 

تستمد السيارة اوامر الحركة من ناقل سرعات اوتوماتيك ثماني النقلات دفع أمامي، متصل بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع ضخ 155 حصان، و 240 نيوتن/متر، بالإضافة إلى مدة تسارع تستغرق 8.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

 

أسعار ستروين C4 موديل 2023

 

الفئة الاولى ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون 120 الف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون 225 الف جنيه.

اسعار سيارات ستروين 

3 – ستروين C3 2023

 

زودت السيارة ستروين C3 2023 بمحرك 1200 سي سي، يتمكن منضخ قوة اجمالية بلغت 110 حصانا، بالاضافة إلى وقود ناقل سرعات اوتوماتيكي من 6 نقلات "دفع أمامي"، بينما تأتي السيارة بتصميم الهاتشباك مع حزمة من التجهيزات.

 

اسعار السيارة ستروين C3 2023

 

الفئة الاولى ستروين C3 2023 بسعر 819 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 2023 بسعر 929 ألف جنيه.

اسعار سيارات ستروين 

4 - ستروين C3 Aircross موديل 2023

 

تعتمد السيارة ستروين C3 Aircross موديل 2023 على علبة تروس أوتوماتيك من 6 سرعات، ومحرك تيربو سعة 1200 cc، ينتج 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.6 ثانية.

 

اسعار ستروين C3 Aircross موديل 2023

 

الفئة الاولى ستروين C3 Aircross موديل 2023 بسعر 959 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 Aircross موديل 2023 بسعر مليون و59 ألف جنيه.

اسعار سيارات ستروين 

5 - ستروين C5اير كروس موديل 2023

 

تتسارع السيارة ستروين C5اير كروس موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية، حيث تستمدقوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

سعر ستروين C5اير كروس موديل 2023

 

الفئة الاولى ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و340 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و515 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و615 ألف جنيه.

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