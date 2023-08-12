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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ستروين C4 موديل 2023 .. تعرف على سعرها الجديد

ستروين C4 موديل 2023
ستروين C4 موديل 2023

ارتفعت اسعار السيارة ستروين C4 موديل 2023 من جديد داخل السوق المحلي، خلال الايام القليلة الماضية من شهر اغسطس الجاري، وشملت هذه الزيادات النسخة C4 موديل 2023 والتي تنتمي إلى عائلية السيارات الرياضية، حيث ارتفعت اسعار جميع الفئات بقيمة تتراوح بين 20 ألفا و 25 ألف جنيه.

السعر الجديد لاغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر .. صور

سعر أرخص سيارة ستروين موديل 2023 بعد الزيادة .. صور

ستروين C4 موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة ستروين C4 موديل 2023 في السوق المصري ومواصفاتها الفنية.

ستروين C4 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ستروين C4 موديل 2023

 

تستخدم السيارة ستروين C4 موديل 2023 ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، اضافة إلى محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 155 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وحوالي 8.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.

ستروين C4 موديل 2023

 

تعرف على الاسعار الجديدة للسيارة ستروين C4 موديل 2023 بعد زيادات اغسطس

 

الفئة الاولى ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و120 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2023 لم تتوافر خلال الفترة الحالية وكان اخر سعر سجلته هذه الفئة مليون و110 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و225 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و235 ألف جنيه بدلاً من مليون و210 ألف جنيه.

ستروين C4 موديل 2023
ستروين الاسعار الجديدة سعر ستروين C4 موديل 2023 ستروين C4 موديل 2023

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