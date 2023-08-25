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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن صفقة الحبوب.. تركيا تعلن استمرار المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا

صدى البلد

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأن بلاده تتفاوض مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة؛ لاستئناف صفقة حبوب البحر عبر البحر الأسود.


وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن وزير الخارجية، بأن: "استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".

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وأشار “فيدان”، إلى أن "أنقرة تأمل الوصول لنتيجة إيجابية من المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل فلاديمير زيلينسكي، وزير الخارجية التركي في كييف.


وأخطرت موسكو تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.

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