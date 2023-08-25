انتشرت بفعل الرياح.. الحرائق تجتاح غابات تونس

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، أن حريقا شب بغابات منطقة البلدة أقصى شمال غرب البلاد، و امتدت ألسنة النيران بغابات المنطقة بفعل الرياح.

ونشب الحريق بغابات منطقة البلدة من معتمدية غار الدماء أقصى شمال غرب تونس، حسبما نقل موقع موازييك.

وذكر الموقع أن ألسنة النيران قد تعالت بغابات منطقة البلدة، وانتشرت بسرعة، وتقوم سلطات الحماية المدنية بولاية جندوبة وغار الدماء بإخماد الحريق والحد من انتشاره وتجنب مزيد الخسائر في الغطاء الغابي.

وشهدت ولاية جندوبة الشهر الماضي، اندلاع حرائق في عدد من الغابات جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة.