عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح يفتتح مهرجان القلعة بـ "برمي السلام"

مدحت صالح
مدحت صالح

افتتح الفنان مدحت صالح حفله في مهرجان القلعة بأغنية برمي السلام وسط تفاغل كبير من الحاضرين .

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.


 

فايا يونان تفتتح حفل مهرجان القلعة بأغنية يا قاتلي

منهم ريهام عبد الحكيم.. تكريم 11 شخصية مؤثرة في افتتاح مهرجان القلعة

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى الى جانب اسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالاوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالاوبرا ، محمد السيد عبد اامقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من اعمالها الخاصة منها غن ، مثل اليوم ، يا ليته يعلم ، يا قاتلي ، فى الطريق إليك ، أحب يديك الى جانب نخبة من اعمال زمن الفن الجميل ، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر اضافة الى مختارات من اعمال الطرب.

مدحت صالح افتتاح مهرجان القلعة البيانو الشهير عمرو سليم الدكتور خالد داغر الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

ترشيحاتنا

ترامب يتصدر استطلاع الترشح للرئاسة بين الجمهوريين بنسبة 52%

ناجي شحاتة: قرأت الفاتحة على روحي بعد نطق الحكم في اقتحام سجن كرداسة..فيديو

يضم نقباء سابقين وكبار الكتّاب|تعرف على تشكيل مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية

المستشار ناجي شحاتة: حكمت على المتهم الاسترالي بخلية الماريوت بالسجن 10سنوات|فيديو

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

هدفان لـ مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع موناكو 3-3 بالدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

هيتقل ويطول؟.. اعرف تأثير حلاقة أسما منير على شعرها

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

فيديو

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ