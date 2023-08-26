حازم إمام يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن أزمة إيقاف القيد عن النادي.

وقال إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج «جمهور التالتة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «الحل الوحيد حاليًا حتى يخرج الزمالك من أزمته، هو تضافر الناس كلها حول نادي الزمالك».



وأضاف: «أنا أعلم علم يقين إن في ناس محبة لنادي الزمالك بتجمع فلوس غرامة شيكابالا، لدفعها لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وخلال أسبوع سيتم حل أزمة إيقاف القيد عن الزمالك».

وتابع: «في زملكاوية كتير عاوزين يساعدوا النادي، وأنا اجتمعت مع ناس منهم، حتى يخرج الزمالك من تلك الأزمة».

وأتم: «الجلسات مبشرة ويتم حاليًا تجميع مبلغ الغرامة وإن شاء الله خلال أسبوع الأمور تتضح بشكل أكبر».