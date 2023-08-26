المستشار ناجي شحاتة: «خلية الماريوت» عملية تجسس عالية التقنية.. أدرت جلسات محاكمة الإخوان بـ "حزم”.. وقرأت الفاتحة على روحي بعد حكم اقتحام سجن كرداسة

استضاف الإعلامي محمد الباز، المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.

وكشف "ناجى شحاتة" خلال اللقاء كواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية والممارسات التى استخدموها للتأثير على سير المحاكمات، لافتا إلى أن التهديدات قبل 30 يونيو المقصود بها رد الهجمة عن القضاة ووزعوا قائمة مكتوب عليها قائمة باغتيال الكفرة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



ناجي شحاتة: الإخوان يعتقدون أن من يحكم بالأوراق كافر.. فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إن الشخصية الإخوانية لها طبيعتها الخاصة، وتتمثل عقيدتهم في أن من يخالفهم في الرأي عدو لهم، كما أنهم لا يعترفون بالقانون الوضعي، ويعتبرون أن من يحكم بالأوراق المتاحة أمامه كافر، وذلك لأنه خرج من شرع الله، وهذه المباديء سبب عداء الإخوان مع رجال القضاء.



ناجي شحاتة: اغتيال المستشار هشام بركات كان صدمة لكل من عرفوه.. فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إنه أصابته صدمة كبيرة بعد تلقيه خبر استشهاد الشهيد هشام بركات، معبراً:" كنت أحب هشام بركات بصورة كبيرة، وكان من الرجال الغالب عليهم صفة الاحترام، وبلغة القانون كان ثقيل في ملفه".



ناجي شحاتة: قرأت الفاتحة على روحي بعد نطق الحكم في اقتحام سجن كرداسة..فيديو

قال المستشار ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا،عندما قمت بإصدار حكم بتحويل أوراق 13 متهم في أحداث اقتحام سجن كرداسة كنت على يقين تام بأن الإخوان سوف يقومون بالرد السريع أثناء عودتى من العمل في نفس اليوم، معبراً:" قريت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وقولت الشهادة".



المستشار ناجي شحاتة: حكمت على المتهم الاسترالي بخلية الماريوت بالسجن 10سنوات|فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاته، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" كان يبلغ عددهم حوالي 10 متهمين.



ناجي شحاتة: قمت بالقصاص العادل من المتورطين في أحداث مسجد الاستقامة| فيديو

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.، عن طريقة تعامله مع أسلوب الإخوان في إطاله أمد التقاضي.



المستشار ناجي شحاتة: قضية «خلية الماريوت» كانت عملية تجسس عالية التقنية| فيديو

أجاب المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.، على سؤال: “هل كان يزعجه إطلاق الإخوان عليه قاضي الإعدامات؟”.



ناجي شحاتة: صفوت حجازي كادر إرهابي خطير ويخفي في نفسه ما لا يبديه.. فيديو

أكد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، أن الهدف من اعتصام رابعة كان النيل من هيبة الدولة.



ناجي شحاتة: أدرت جلسات محاكمة الإخوان بـ "حزم".. وصفوت حجازي "مش سهل".. فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إن تصريحات صفوت حجازي "اللي هيرش مرسي بالمياه هنرشة بالدم" لم يقولها على وجه العبث بل كان يقصدها، فهو أحد كوادر التنظيم الإرهابي، «كادر خطر جدا، واستغل جامع الحصري للدعوة لمبادئ الإخوان، وكان يخطب في هذا الجامع دائما، ودوره مكنش سهل».



ناجي شحاتة: مرشد الإخوان أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة.. فيديو

استكمل المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، روايته لكواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية وممارساتهم للتأثير على سير العدالة.



المستشار ناجي شحاتة: صفوت حجازي خطير جدا.. وعاشق لمبدأ التقية| فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إن مهمة عناصر غرفة عمليات رابعة العدوية كانت إصدار التعليمات وتوجيه العناصر لأعمال العنف، موضحا: «النتيجة بتاعتها إن أثناء التحقيق في القضية، عناصر الجماعة أصدروا تعليمات للجماعة باقتحام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، ودي قضية كانت منبثقة من غرفة عمليات رابعة العدوية».



المستشار ناجي شحاتة: الاستفزازات لا تؤثر على عملى وحالتى النفسية

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، إن الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء نظر بعض القضايا مثل قضية "خلية الماريوت" من المفترض ألا تؤثر على العمل، مستشهداً بقوله تعالى:" فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77)".