راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب قرية كفر منصور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب قرية كفر منصور ومدينةطوخ في محافظة القليوبية.

وهذا ما آثار دهشة واستغراب المواطنين، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.

https://fb.watch/mF0hOlozqL/?mibextid=cr9u03

وكتب: أحد شباب قرية كفر منصور تعليق على وجود الراقصة بحفل تكريم أوائل الثانوية العامة، قائلا: شكل مركز الشباب شايف أن دهالمستقبل.

وعلق آخرون على المنشور، متسائلين: ده ديسكو ولا حفل تكريم لطلبة.

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