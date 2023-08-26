بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة لهما من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية اتسمت بالجلد الأسود ونسقت معها توب ذا أكمام مشكوفة باللون الأحمر المزين بالورد.

وانتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء صيفي طويل اتسم بالسيور وذات اللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات و أعتمدت على البساطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة حمدي الميرغني على تسريحة شعر بسيطة، ولكنا أختارت مكياجا صاخبا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني

زوجة حمدي الميرغني