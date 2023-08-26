وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل كلوب ساندويتش

تعتبر طريقة عمل كلوب ساندويتش من الشطائر الأمريكية، ويتميز الكلوب ساندويتش بالمذاق الخفيف واللذيذ، كما أن مكوناته كلها صحية، فهو يحتوي على الكربوهيدرات، البروتينات والدهون.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كلوب ساويتش، وهي وصفة من وصفات المطبخ الأمريكي ، ويمكن تحضيره في المنزل في أقل من 15 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كلوب ساندويتش

طريقة عمل كلوب ساندويتش

مقادير طريقة عمل كلوب ساندويتش :

1 كيس توست

زبدة المراعي في درجة حرارة الغرفة حسب الرغبة

2 شريحة خس

2 شريحة ديك رومي مدخن

2 شريحة روست بيف

1 كوب صلصة المستردة

1 كوب مايونيز

2 شريحة خيار مخلل

2 شريحة جبن المراعي

2 شريحة طماطم

2 شريحة بيض مسلوق

1 كوب بطاطس محمّرة

1 كوب خيار مخلل

طريقة عمل كلوب ساندويتش :

نقون بتحميص شرائح التوست، ثم ندهن الجانب العلوي منها بالزبدة.

_ نضع فوق شريحة التوست المدهونة بالزبدة كل من: شرائح الخس ثم شرائح الديك الرومي والروست بيف ثم ندهنه بقليل من المسترد والمايونيز.

_ زوزع نصف شرائح الخيار المخلل، ثم نغطي الطبقات بشريحة توست مدهونة بالزبدة على الوجهين، ونضعي عليها شريحة جبن ثم طماطم وبيض، وندهنه بقليل من المايونيز.

_ نغطي الساندويتش بشريحة من التوست المحمص مدهون جانبها السفلي بالزبدة.

_ نقطّع التوست بعد إزالة الحواف إلى مثلثات ونقدّم كلوب ساندويتش إلى جانب الخيار المخلل والبطاطس المحمرة.