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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية : 5 خطوط ساخنة للحصول علي خدمات الأحوال المدنية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

خصص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الاستفسارات ، وذلك بالاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  واستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الاتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم الاتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، أيضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي (15340 – 15341) .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

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