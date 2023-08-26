الذهب يتراجع .. الأصفر يخسر 0.7% من قيمته في لحظات.. اعرف السبب

هبطت عقود الذهب الآجلة (فيوتشرز) بـ 0.7% إلى 1933.95 دولارًا للأوقية، وهبطت عقود الذهب الفورية (سبوت بـ 0.51% إلى 1906.85 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا الهبوط بعد حديث جيروم باول في ندوة جاكسون هول، حيث أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي على نية الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى.

وأكد باول على استمرار الفائدة في مستويات متشددة حتى يتم ضمان هبوط مستدام للتضخم إلى 2%.

واعتبر باول أن نمو الاقتصاد بشكل يفوق المتوقع وكذلك قوة سوق العمل قد تؤدي إلى الاضرار بخطة الفيدرالي لخفض الفائدة.



وتراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي لذروة شهرين ونصف.

وعلى الرغم من تراجع الذهب اليوم، يتجه المعدن الأصفر نحو أفضل أسبوع له في ستة أسابيع، وذلك قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي قد يقدم مزيدًا من الإشارات حول مستقبل السياسة النقدية.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.32% إلى 1941 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.16% إلى 1913 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 104.152 نقطة.



واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، أمس الخميس، وذلك عقب إظهار بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجعاً في طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند مستوى 1947.1 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس، عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 10 آلاف طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ نهاية يوليو.



وارتفع الذهب بنحو 1.3٪ حتى الآن في الأسبوع، والذي قد يكون الأسبوع الأول من المكاسب هذا الشهر، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أغسطس يوم الخميس.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "رئيس الفيدرالي لديه القدرة على إعادة الذهب إلى 1900 دولار مرة أخرى، وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارا". مضيفًا أنه "من الواضح أن قوة الدولار الأمريكي تعمل كرياح معاكسة للذهب".

ويسير الدولار الأمريكي في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية السادسة على التوالي، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

وسيركز المستثمرون اليوم على خطاب "باول"، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في وقت لاحق من اليوم في الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول، بولاية وايومنغ الأمريكية.

و انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 24.05 دولارًا للأونصة واستقر البلاتين عند 932.60 دولارًا. وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1232.13 دولار. حيث إن الفضة والبلاتين بصدد تحقيق أفضل أسابيعهما منذ 14 يوليو. فيما يتجه البلاديوم للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.