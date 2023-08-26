رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقي عياد بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر المقبل.

وجاء في نص البرقية «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم».

وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير للمستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.

كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة للمستشار تامر عبدالحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.