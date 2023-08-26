محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور المرورية الجديدة في طنطا وكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك بتفقد عدد من المشروعات والطرق والمحاور المرورية الجديدة بمركزي كفر الزيات.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وفي سياق متصل تفقد المحافظ أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدا للاستفادة منها.



وتابع المحافظ جولته بتفقد إنشاء مركز خدمات مصر.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، الاستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ، الاستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات

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