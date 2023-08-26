عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور المرورية الجديدة في طنطا وكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

txt

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك بتفقد عدد من المشروعات والطرق والمحاور المرورية الجديدة بمركزي كفر الزيات.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وفي سياق متصل تفقد المحافظ أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدا للاستفادة منها.

ضبط 126 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في الغربية


وتابع المحافظ جولته بتفقد إنشاء مركز خدمات مصر.
واختتم المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

هدى الملاح تحصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد من جامعة طنطا

جاء ذلك بحضور الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، الاستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ، الاستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات

IMG-20230826-WA0030
IMG-20230826-WA0030
IMG-20230826-WA0031
IMG-20230826-WA0031
IMG-20230826-WA0029
IMG-20230826-WA0029
IMG-20230826-WA0025
IMG-20230826-WA0025
IMG-20230826-WA0027
IMG-20230826-WA0027
IMG-20230826-WA0032
IMG-20230826-WA0032
IMG-20230826-WA0026
IMG-20230826-WA0026
لدكتور طارق رحمي كوبري فاروق قرية ميت حبيش كافة محافظ الغربية محافظ الغربي متابعة تنفيذ مدينة كفرالزيات مركز خدمات مصر مشاريع الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

موضوعات متعلقة

ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق مدعم في الغربية

ترشيحاتنا

ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

انتى معفنة.. الموسيقيين تحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بتهمة إهانة المراة

تقليل الاغتراب 2023 .. قواعد على الطلاب اتباعها خلال التسجيل

تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

سعر ومواصفات MG 6 بعد الأوفربرايس في السوق المصري

قنبلة في "العجلات"| تقارير روسية تكشف مفاجأة بخصوص طائرة قائد فاغنر.. والاتهام يشير لطياره الشخصي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ