شراكة استراتيجية..لافروف يبعث برسالة لـ مصر بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية

قالت سفارة روسيا في القاهرة، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد في رسالة التهنئة إلى نظيره المصري سامح شكري بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، أن الطبيعة الخاصة للتعامل الروسي المصري لا ترجع إلى الروابط التاريخية المؤسسة على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل فحسب، وبل على مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تم الوصول إليها والتي تصبح رموزه المعاصرة المشاريع الاستثمارية الضخمة المشتركة الحديثة.

كما شدد لافروف على مصر وروسيا يعتزمان مواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة في جميع المجالات.

وأضاف أن موسكو تنطلق من أن التنسيق الوثيق بين روسيا ومصر في مجال السياسة الخارجية سيساهم في تعزيز الأمن وفي التنمية المستدامة في الشرق الاوسط وإفريقيا.

وقالت سفارة روسيا في القاهرة، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية المصري سامح شكري تبادلا رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة، أن الوزيرين أكدا الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات بين روسيا ومصر القائمة على الاحترام المتبادل وعلى المستوى العالي من الشراكة الاستراتيجية التي تم تحقيقها.

وأوضحت السفارة أنه خلال التهنئة تم التشديد على النية على مواصلة الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه بين القاهرة وموسكو.