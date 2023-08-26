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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. جامعة القاهرة تعلن مصروفات الطلاب الوافدين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تفتح كليات جامعة القاهرة أبوابها أمام الطلاب الجدد المصررين والوافدين والمحولين، للالتحاق بالبرامج المختلفة، كما أعلنت عن شروط التقديم تسهيلا للطلاب في التقديم.

وأوضح الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن شروط تحويل المصريين الفرق أعلى الذين يدرسون بالخارج وهى:

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومستوفى المراد المؤهلة للقبول بالكلية.

- أن يكون مقيدا فى إحدى كليات الزراعة عام تقديمه للتحويل. 

- إذا تقرر قبوله بالمستوى الأول، يشترط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-أن  يكون أمضى سنة دراسية بالخارج ونقل لفرقة أعلى.  

- أن يرفق بطلب التحويل المحتوى العلمى للمقررات التى درسها فى الكلية المحول منها.

- أن تكون الشهادات و الوثائق الصادرة من خارج الجمهورية كلها أصول وموثقة من الجهات الرسمية فى الخارج ووزارة الخارجية المصرية.

المصاريف الخاصة بالطلاب الوافدين

- 5500 دولار منها 1500 دولار رسوم القيد تسدد فى السنة الأولى و4000 دولار تسدد كل عام دراسى للطالب. 

- يسدد طلاب دول حوض النيل ( 10%) من قيمة المصروفات الدراسية المقررة عليهم، حيث يسدد 550 دولارا فى السنة الأولى، و400 دولار تسدد كل عام دراسى للطالب.

- التأخير عن السداد لمدة أسبوعين إلى ستة أسابيع من بداية الدراسة، يسدد الطالب غرامة بنسبة ( 10%) من إجمالى المصروفات الدراسية.

- التأخير لمدة أكثر من سته أسابيع تسدد غرامة بنسبة ( 20%) من إجمالى المصروفات الدراسية.

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