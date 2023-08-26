الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من حملة البكالوريوس والماجستير بكلية اللاهوت الإنجيلية بالمنيا

إحتفلت كلية لاهوت إكسبلورنيشنز بالشراكة مع كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي التابعة للطائفة الإنجيلية بتخريج دفعة جديدة من قسمي الماجستير والبكالوريوس بحضور القس كمال لطفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية والدكتورة سوسنة حنا مدير أكاديمية الموسيقي والعبادة بالكلية وسوزي مجدي مدير إدارة شئون الطلاب بالكلية.

اقيم الحفل بالكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا وسط حضور عدد من النواب والقيادات السياسية والتنفيذية وعلماء الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي والشخصيات العامة.

وصرح رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية أن إحتفال المنيا هو الاحتفال السابع لحفلات التخرج هذا العام حيث إحتفلت الكلية في الأول من أغسطس بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بفرع الفيوم وفي الرابع من أغسطس احتفلت الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالكلية بقاعة ديلز بحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، كما احتفلت الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالأقصر ثم فرع الكلية بنجع حمادي ثم حفل فرع الكلية بطما.

وأوضح ان الكلية ستحتفل بتخريج دفعة جديدة من الدارسين في الإسكندرية يوم ٢٩ اغسطس المقبل ويلتقي وفد الكلية باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

يذكر أن كلية اكسبلورنيشنز لها مقار في ٤٩ دولة علي مستوي العالم وفي مصر لها نحو ١٨ فرع في ١٠ محافظات بشمال وجنوب مصر والكلية معتمدة من الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

