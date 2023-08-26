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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواصل فعالياتها بالمحافظات

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدي كيانات التحالف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كراتين مواد غذائية علي أكثر من 75 أسرة من الفئات الأولي بالرعاية بقرية بني مهدي بمحافظة المنيا كما تم تنظيم ندوة تثقيفية في إطار مبادرة "وعي" لتوعية المواطنين بخطورة ظاهرة ختان الإناث وكذلك التأكيد علي أهمية تنظيم الاسرة.

وفى نفس السياق نظمت الهيئة ندوة تعريفية لسيدات قرية ادقاق المسك بمحافظة المنيا لتوعيتهم بطرق تربية الطيور و الدواجن وكيفيه التعامل مع الأمراض الموسمية التي تصيبها  .

وفي محافظة الأقصر سلمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني 12 منزل تم بنائهم بالكامل و8 منازل بعد رفع كفائتهم لأهالي مركز الطود.

كما قامت جمعية الأورمان الخيرية بتسليم ٥ أطراف صناعية و٣ سماعات طبية للفئات الأكثر احتياجاً من أهالي محافظة الجيزة بجانب إجراء ٥ عمليات قلب مفتوح بالفيوم.

بينما شهدت محافظة أسيوط تنظيم مؤسسة مصر الخير ورشة عمل خاصة بتصنيع المشغولات اليدوية والإكسسوارات وأعمال التطريز  بمدرسة الشيخ ثابت بمركز أبو تيج الخير. و عقد مسابقة لحفظ القران الكريم بــ 6 مدارس بمركز منفلوط.

وفي محافظة قنا أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك التجاري الدولى قافلة طبية موسعة لطلاب مدرسة العرب والنجاجرة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن فعاليات مبادرة (لمصر.. نبنى اجيال ) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

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