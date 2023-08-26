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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسرحية القيد في مهرجان الوفاء للمسرح العربي بتونس

مسرحية القيد
مسرحية القيد

تشارك مؤسسة س للثقافة والإبداع، في مهرجان الوفاء للمسرح العربي بمدينة طبرقة فى تونس، بالعرض المسرحي “القيد”، لفرقة أناكوندا المسرحية بقنا.

وانطلق المهرجان أمس، ويستمر حتى 29 أغسطس الحالي، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والنائب والإعلامي الكبير مصطفى بكرى.

مسرحية القيد تدور أحداثها عن العادات والتقاليد فى صعيد مصر وبطولة عبد  الرحيم عطا ، عبد الرحمن عطا ، بوسف محمد ، مدحت محمد ، محمد فارس ،  خالد على ، كارم عطا ، سيف هيثم ، وائل ربيع من تأليف وإخراج محمد موسى ومن إنتاج مؤسسة س للثقافة والابداع.

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المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب

من ناحية اخرى أطلق المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب استمارة  المشاركة فى دورته الثامنة  المقرر إقامتها فى محافظة قنا خلال شهر مارس 2024.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة الثامنة  ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة مثل برنامج عروض مسرح الطفل بالإضافة إلى برامج عروض  مسرح الشارع التي تضم عروضا تراثية ، وايضا برنامج  عروض الحكي التى ستقام فى المقاهى الشعبية  بعنوان حكاوى القهاوى، كذلك برنامج تنمية القرية والذى يقام فى  قرى ونجوع  محافظة قنا ويتضمن برنامج فنى ثقافى لأهالى القرى بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة  .

وأضاف المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان  أن الدورة الثامنة تتضمن الاحتفاء بالمسرح العراقي من خلال عدد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا  فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر .

يذكر أن الدورة السابعة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا فى محافظة قنا بمشاركة  14 دولة بتقديم 50 فعالية تكريم 8 من فنانى المسرح من مصر وأفريقيا وأوروبا  كما  شهدت تقديم العديد من العروض المسرحية فى عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا  ضمن برنامج تنمية القرية الذى اقيم لاول مرة فى مصر و صاحبها عدد من الورش التدريبية التي تقام لأول مرة  بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول العربية.

مؤسسة س للثقافة والإبداع مهرجان الوفاء للمسرح العربى مصطفى بكري نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة مسرحية القيد

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