عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف مناطق حدودية في سومي

صدى البلد

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني أن الجيش الروسي قصف المناطق الحدودية التابعة للإقليم، حيث تم تسجيل 3 هجمات حتى الآن.

وذكرت الإدارة، في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية،: "في الليل وفي الصباح، شن الروس ثلاث ضربات على المناطق الحدودية.. وتم تسجيل 21 انفجارا وتعرضت منطقتا سريدينا-بودا وخوتين لإطلاق النار".


وأضاف البيان أنه على وجه الخصوص، تم تسجيل قصف من قاذفات القنابل الآلية بما يعادل أربعة انفجارات في بلدة سيريدينا-بودا. كذلك، قصف الروس بلدة خوتين بقذائف الهاون (16 انفجار)، علاوة على ذلك، تم إسقاط قنبلة يدوية من طائرة بدون طيار.


وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى ولم يتم تدمير البنية التحتية المدنية.. وفقًا للبيان.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما جراء هجمات شنتها القوات الروسية على مقهى في منطقة كوبيانسك التابعة للإقليم.
وقال سينيهوبوف: "وفقًا للبيانات الأولية من المسعفين، قُتل شخصان وأصيب آخر في قصف روسي على قرية بودولي التابعة لمنطقة كوبيانسك".

وأضاف المسئول الأوكراني أن القذائف الروسية أصابت مقهى كان بداخله أشخاص، في حين يعمل ضباط إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ لفحص تداعيات الحادث.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الكشف عن موعد رفع الحجز على أرصدة الزمالك.. تفاصيل

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

ترشيحاتنا

عمرها 20 سنة .. زواج نجمة ذا فويس كيدز من خطيبها اللبنانى

هتاخد فلوس كتير.. منحة مالية للنساء بعد الولادة | اعرف التفاصيل

هل مات بريجوزين فعلا .. جثته لم تظهر بعد والتحقيق لايزال جاريا

صيانة شاملة لـ1357 مدرسة قبل بدء العام الدراسي وفحص المباني القديمة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسداد الأنف المتكرر علامة على الإصابة بنوع خطير من السرطان.. احذره  

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

فيديو

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ