أوسوريو يصدر فرمانًا ببقاء عبد الله جمعة في الزمالك

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التراجع عن قراره برحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعب في الساعات القليلة الماضية في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، أخطر خلالها المدير الفني، اللاعب، باستمراره مع الفريق.

ووعد عبد الله جمعة، المدير الفني، بالالتزام والظهور بمستوى مختلف في الموسم المقبل، ليتم غلق ملف رحيل اللاعب عن الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر إقامة معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.