عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يصدر فرمانًا ببقاء عبد الله جمعة في الزمالك

صدى البلد

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التراجع عن قراره برحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعب في الساعات القليلة الماضية في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، أخطر خلالها المدير الفني، اللاعب، باستمراره مع الفريق.

ووعد عبد الله جمعة، المدير الفني، بالالتزام والظهور بمستوى مختلف في الموسم المقبل، ليتم غلق ملف رحيل اللاعب عن الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر إقامة معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من  4 سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

الكشف عن موعد رفع الحجز على أرصدة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

المعاهد الأزهرية يفتح باب الطعون على نتيجة الدور الثاني للإبتدائية والإعدادية

علامة الجودة الفرنسية.. أسعار سيارات DS4 موديل 2023

انفراجة بـ7 قطاعات ومكاسب اقتصادية بالجملة.. كيف تستفيد مصر من بريكس؟

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارة النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

فيديو

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ